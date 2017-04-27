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Энрике: «Очень рад за Маскерано. Это один из ключевых игроков команды»

27 апреля 2017, 05:17
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона7 : 1Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвёл итоги матча 34-го тура Примеры с «Осасуной», завершившегося разгромной победой сине-гранатовых (7:1), а также прокомментировал первый гол защитника Хавьера Маскерано за каталонскую команду:

«Сегодня был шанс для игроков, которые не часто появляются на поле. Матч начался для нас хорошо, мы контролировали его ход, но ошибка во втором тайме позволила „Осасуне“ вернуться в игру. Но мы сохранили нашу интенсивность и ритм, что позволило нам быстро исправиться. „Барселона“ должна осознавать необходимость набора очков.

Перед пробитием пенальти болельщики скандировали имя Маскерано, чтобы его исполнил именно он. Я очень рад за него. Это один из ключевых игроков для команды, что он и доказывает на протяжении многих лет».

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neomessi
neomessi
27 апреля 2017 в 07:10
Не только ты рад Лучо, но и я тоже.
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