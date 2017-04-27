Энрике: «Очень рад за Маскерано. Это один из ключевых игроков команды»

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27 апреля 2017, 05:17

Главный тренер «Барселоны» подвёл итоги матча 34-го тура Примеры с «Осасуной», завершившегося разгромной победой сине-гранатовых (7:1), а также прокомментировал первый гол защитника за каталонскую команду:

«Сегодня был шанс для игроков, которые не часто появляются на поле. Матч начался для нас хорошо, мы контролировали его ход, но ошибка во втором тайме позволила „Осасуне“ вернуться в игру. Но мы сохранили нашу интенсивность и ритм, что позволило нам быстро исправиться. „Барселона“ должна осознавать необходимость набора очков.

Перед пробитием пенальти болельщики скандировали имя Маскерано, чтобы его исполнил именно он. Я очень рад за него. Это один из ключевых игроков для команды, что он и доказывает на протяжении многих лет».