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МЮ может быть наказан за задержку начала матча против «Сельты»

12 мая 2017, 17:51
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» могут понести наказание за задержку начала ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Сельты» (1:1).

Помимо этого УЕФА может дополнительно наказать защитника МЮ Эрика Байи и оборонца «Сельты» Факундо Ронкалью, которые получили прямые красные карточки в концовке поединка.

Решение по дисциплинарному делу будет принято 20 июля.

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n1ger0k
n1ger0k ответ Cules2013 (раскрыть)
12 мая 2017 в 20:03
у нас и так проблемы с составом когда нет Эрика )
VIPded
VIPded
12 мая 2017 в 19:30
Технарь влупить МанЮням!!! )))
Cules2013
Cules2013 ответ holms918 (раскрыть)
12 мая 2017 в 18:48
с языка снял)))
Ясно, что как обычно выпишут штраф на какую-нибудь смехотворную сумму. И УЕФА денежка - и МЮ как бы и не заметит таких трат. Дадут там тысяч 30 евро штрафа. Ой, прямо разорят)))
Байи и Ронкалья конечно молодцы, но их уже наказали. Интереснее и честнее было бы рассмотреть других участников потасовки - Погба, Валенсию и даже Аспаса. Думаю МЮ может быть более чем доволен, что Погба и Валенсия остались без наказания, в итоге. А то бы в финале ЛЕ были бы проблемы с составом.
holms918
holms918
12 мая 2017 в 18:40
Интересно, а какое будет наказание, неужели лишат финала лиги Европы?
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