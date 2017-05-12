МЮ может быть наказан за задержку начала матча против «Сельты»

УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» могут понести наказание за задержку начала ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Сельты» (1:1).
Помимо этого УЕФА может дополнительно наказать защитника МЮ Эрика Байи и оборонца «Сельты» Факундо Ронкалью, которые получили прямые красные карточки в концовке поединка.
Решение по дисциплинарному делу будет принято 20 июля.
Ясно, что как обычно выпишут штраф на какую-нибудь смехотворную сумму. И УЕФА денежка - и МЮ как бы и не заметит таких трат. Дадут там тысяч 30 евро штрафа. Ой, прямо разорят)))
Байи и Ронкалья конечно молодцы, но их уже наказали. Интереснее и честнее было бы рассмотреть других участников потасовки - Погба, Валенсию и даже Аспаса. Думаю МЮ может быть более чем доволен, что Погба и Валенсия остались без наказания, в итоге. А то бы в финале ЛЕ были бы проблемы с составом.
Ясно, что как обычно выпишут штраф на какую-нибудь смехотворную сумму. И УЕФА денежка - и МЮ как бы и не заметит таких трат. Дадут там тысяч 30 евро штрафа. Ой, прямо разорят)))
Байи и Ронкалья конечно молодцы, но их уже наказали. Интереснее и честнее было бы рассмотреть других участников потасовки - Погба, Валенсию и даже Аспаса. Думаю МЮ может быть более чем доволен, что Погба и Валенсия остались без наказания, в итоге. А то бы в финале ЛЕ были бы проблемы с составом.