МЮ может быть наказан за задержку начала матча против «Сельты»

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12 мая 2017, 17:51

УЕФА начал дисциплинарное расследование в отношении «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» могут понести наказание за задержку начала ответного полуфинального матча Лиги Европы против «Сельты» (1:1).

Помимо этого УЕФА может дополнительно наказать защитника МЮ и оборонца «Сельты» , которые получили прямые красные карточки в концовке поединка.

Решение по дисциплинарному делу будет принято 20 июля.