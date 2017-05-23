Пике: «Я не знаю, кто будет новым тренером „Барселоны“»

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23 мая 2017, 10:06

Защитник «Барселоны» признался, что понятия не имеет, кто станет следующим наставником каталонцев. Ранее стало известно, что нынешний рулевой Луис Энрике покинет команду по окончании сезона.

«Я не знаю, кто будет следующим тренером. Аллегри? Я помню его еще по „Милану“, а сейчас он делает хорошую работу в „Ювентусе“. но мы не знаем, кто будет следующим тренером.

Я прекрасно чувствую себя в „Барселоне“, это клуб всей моей жизни. Хочу закончить здесь свою карьеру».