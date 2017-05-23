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Пике: «Я не знаю, кто будет новым тренером „Барселоны“»

23 мая 2017, 10:06

Защитник «Барселоны» Жерар Пике признался, что понятия не имеет, кто станет следующим наставником каталонцев. Ранее стало известно, что нынешний рулевой Луис Энрике покинет команду по окончании сезона.

«Я не знаю, кто будет следующим тренером. Аллегри? Я помню его еще по „Милану“, а сейчас он делает хорошую работу в „Ювентусе“. но мы не знаем, кто будет следующим тренером.

Я прекрасно чувствую себя в „Барселоне“, это клуб всей моей жизни. Хочу закончить здесь свою карьеру».

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Все комментарии
BagioR
BagioR
23 мая 2017 в 15:02, ред.
Идеальный тренер для Барсы это Слуцкий.
Леонид Викторович будет сидеть на скамейке, наезжать на фанатов и главное не мешать Месси
sir_Alex
sir_Alex
23 мая 2017 в 14:18
Вальверде. Все знают, кроме мужа Шакиры))
Игорь Чилиев
Игорь Чилиев
23 мая 2017 в 13:04
Гном зато наверняка в курсе) комплекс наполеона не даёт этому зазнайке доверить руководящую работу профессионалам.
амурец
амурец
23 мая 2017 в 12:34
зато балабол в Барселоне останется прежний
Майкл59ru
Майкл59ru
23 мая 2017 в 11:59
Одно ясно точно,это будет высококлассный специалист,не лысый и не в дырявых штанах )
greck
greck
23 мая 2017 в 11:25
Спроси у Месси, он уже должен был определиться...
Mamaev
Mamaev
23 мая 2017 в 11:17
А я знаю, им будет Эрнесто Вальверде. Не благодари, Пике!
starche
starche
23 мая 2017 в 10:55
Вопрос не праздный, даже звёздным игрокам нужен хороший тренер.
RUSTY8
RUSTY8
23 мая 2017 в 10:09
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