Олег Иванов: «Переименование в „Ахмат“ — это абсолютно правильно»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал переименование грозненского клуба.
«С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».
Кузяев: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».
Садаев: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».
Балай: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».
Кузяев: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».
Садаев: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».
Балай: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».
Бойцы… что в интернете проседают…
Язык — метелкой, руки словно крюки.
И тут и там готовы в бой со скуки"
Бойцы… что в интернете проседают…
Язык — метелкой, руки словно крюки.
И тут и там готовы в бой со скуки"
Может сильней играть будут.
Сомневаюсь,что от народа инициатива пошла.
Правители менялись,Терек журчал.
Может сильней играть будут.
Сомневаюсь,что от народа инициатива пошла.
Правители менялись,Терек журчал.
Так что не гундите, а то шайтанами будете!))
Так что не гундите, а то шайтанами будете!))
Хлебное место обещает быть. Sir-5 поэтому поехал изучать пути подвода моря к брегам Ичкерии.
Хлебное место обещает быть. Sir-5 поэтому поехал изучать пути подвода моря к брегам Ичкерии.
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил, что говорил руководству клуба о возможном уходе, если без его ведома будут покупать игроков. Ранее стало известно, что приобретение вратаря "Амкара" Александра Селихова не было согласовано с Каррерой.
- Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?
- Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции..."
Или как Глушаков стадион в Миллерово строил,"безресурсные "вы мои...А то в политике все-доки,как и "в борьбе с коррупцией".
Ладно,клевещи дальше,а я к морю подаюсь.
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил, что говорил руководству клуба о возможном уходе, если без его ведома будут покупать игроков. Ранее стало известно, что приобретение вратаря "Амкара" Александра Селихова не было согласовано с Каррерой.
- Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?
- Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции..."
Или как Глушаков стадион в Миллерово строил,"безресурсные "вы мои...А то в политике все-доки,как и "в борьбе с коррупцией".
Ладно,клевещи дальше,а я к морю подаюсь.