Олег Иванов: «Переименование в „Ахмат“ — это абсолютно правильно»

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11 июня 2017, 08:56

Полузащитник «Ахмата» прокомментировал переименование грозненского клуба.

«С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».