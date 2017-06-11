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Олег Иванов: «Переименование в „Ахмат“ — это абсолютно правильно»

11 июня 2017, 08:56

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал переименование грозненского клуба.

«С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».

 

Repost @lord_095 with @repostapp ・・・ Дорогие друзья! Полузащитник Олег Иванов играет в нашем клубе больше пяти лет, является одним из лидеров. Как и все футболисты, Олег горд, что отныне команда будет носить имя ВЕЛИКОГО АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА! Как один из самых опытных игроков, Иванов, я уверен, в наступающем сезоне сыграет ключевую роль в достижении хороших результатов футбольным клубом «АХМАТ»! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Грозный #Футбол

Публикация от FC «Akhmat» Grozny (@akhmatgrozny)

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Все комментарии
KONTRASS-67
KONTRASS-67
12 июня 2017 в 05:37
Спартак переименовать в ТОЛЯ \Старостин / , Динамо в Лаврентий /Берия / . ЦСКА в Василий. И будет Вася Толю , Ахмат Лаврентия и т.д Зато помним Героев . А Зенит в Димона или Вована
Sting Hornet
Sting Hornet ответ spartach n1 (раскрыть)
12 июня 2017 в 01:58
Зачем в Кадырова? Если учесть, что имя Иван у мусульман соответствует имени Яхъя, то пусть будет Яхъяевым.
Sting Hornet
Sting Hornet ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
12 июня 2017 в 01:41
Причем тут граждане? Граждане ничего не переименовывали, это сделала как раз таки страна.
ОЛЛС
ОЛЛС
11 июня 2017 в 21:07
Олег! Мы всё прекрасно понимаем.))
RMUKMU
RMUKMU
11 июня 2017 в 18:11
Мохаммади: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».

Кузяев: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».

Садаев: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».

Балай: «С точки зрения тех подвигов, я считаю, что переименование — это абсолютно правильно. Человек в трудное время для республики восстановил футбол. Но не только футбол, а и весь, наверное, спорт. Эта надпись должна показывать нашу силу на футбольных полях, спортивных площадках. Большая честь, что переименовали клуб, и теперь он будет носить имя такого человека, как Ахмат-Хаджи Кадыров».
В натуре кипяток
В натуре кипяток
11 июня 2017 в 16:07
"И всё-таки как смело рассуждают
Бойцы… что в интернете проседают…
Язык — метелкой, руки словно крюки.
И тут и там готовы в бой со скуки"
Сергей Саныч
Сергей Саныч
11 июня 2017 в 15:04
Это их личное дело.
Может сильней играть будут.
Сомневаюсь,что от народа инициатива пошла.
Правители менялись,Терек журчал.
karna-vera
karna-vera
11 июня 2017 в 13:57
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал шайтанами противников переименования грозненского футбольного клуба Терек в Ахмат . Шайтаны, которые сидят и делают политику в соцсетях, у вас ничего не получится. Вы проиграли, мы переименовали наш любимый республиканский футбольный клуб, дали имя Ахмат ! Что вы сделаете? Опять вы проиграли и борьбу вы проиграли, и в жизни вы неудачники, и сейчас вы проиграли , - заявил Кадыров во время онлайн-трансляции своей тренировки в Instagram (с)

Так что не гундите, а то шайтанами будете!))
nautilus163
nautilus163
11 июня 2017 в 13:46
Иванову дай три рубли, он еще и не то скажет! Себя переименует и пол сменит!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
11 июня 2017 в 13:18, ред.
Дружище,это у вас он пророк. А у нас сын Господа. Но давай опустим религию. Это не то,о чем говорят на футбольном сайте.
ГусХ
ГусХ
11 июня 2017 в 12:57
Олег конечно приспосабливается как может, но по мне Терек это историческое название клуба, которое стоило бы оставить, а Ахмат- арена, проспект Ахмата, аэропорт Ахмат-это правильно. Я не припомню клубов с названиями выдающихся деятелей.
mikhuil
mikhuil
11 июня 2017 в 12:39
а как же футбол вне политики?
Alex-96
Alex-96
11 июня 2017 в 12:01
Слова кадыров и великий абсолютно не совместимы. Позор иванову！！！
Супервайзер
Супервайзер
11 июня 2017 в 11:43
Иванов по ходу конкурирует с Sir-5 за пост министра морских путей сообщения Чечни.
Хлебное место обещает быть. Sir-5 поэтому поехал изучать пути подвода моря к брегам Ичкерии.
Hayden
Hayden
11 июня 2017 в 11:35
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
    11 июня 2017 в 11:23
    Зачем на том свете? Пророк Иисус сам явится на землю для восстановления справедливости,в этом нет сомнения.
    galem72
    galem72
    11 июня 2017 в 11:22
      sir_Alex
      sir_Alex ответ semple09 (раскрыть)
      11 июня 2017 в 11:02
      В Этой стране возможно всё.
      vashinin
      vashinin
      11 июня 2017 в 10:45
      Вряд ли от души сказал. Протокольно уж высказался, скорее всего дали поручение.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      11 июня 2017 в 10:26
      Попробывал бы сказать наоборот
      Ministri Krasnodar
      Ministri Krasnodar ответ kind pennywise (комментарий удален) (раскрыть)
      11 июня 2017 в 10:25, ред.
      Я буду на том свете перед Иисусом Христом,а не перед каким-то шамилем.
      semple09
      semple09 ответ kind pennywise (комментарий удален) (раскрыть)
      11 июня 2017 в 10:19
        Блоссия
        Блоссия
        11 июня 2017 в 10:14, ред.
        Жалко мне Олега... Слаб оказался.
        semple09
        semple09 ответ sir_Alex (раскрыть)
        11 июня 2017 в 10:14
        Можно ещё стать побратимом клуба из Португалии - назваться Академикой
        Адвокат 76
        Адвокат 76
        11 июня 2017 в 10:14
        Если Чеченцам нравится это название, то это их воля и желание, по мне так Терек название было лучше.
        sir_Alex
        sir_Alex
        11 июня 2017 в 10:09
        Лучше в "Ичкерию"))
        sir-5
        sir-5 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
        11 июня 2017 в 09:55
          Байкал-38
          Байкал-38
          11 июня 2017 в 09:55
          Олег Иванов случайно ислам не принял?
          sir-5
          sir-5 ответ AntiherO (комментарий удален) (раскрыть)
          11 июня 2017 в 09:54
          Это ты про фанатов "Спартака"??? А раз "не считаешь нужным"знакомиться НИ С ЧЬИМ мнением.живи своим местечковым.Я общался в Грозном с людьми высокообразованными и критичными,не питающими иллюзий на счёт власти вообще.Но это -другой подход.Давай лучше поговорим о "Спартаке",о его договорняке с корейцами за видики,о предательстве Романцева,о нынешних перспективах...К примеру:

          Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подтвердил, что говорил руководству клуба о возможном уходе, если без его ведома будут покупать игроков. Ранее стало известно, что приобретение вратаря "Амкара" Александра Селихова не было согласовано с Каррерой.

          - Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?
          - Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции..."
          Или как Глушаков стадион в Миллерово строил,"безресурсные "вы мои...А то в политике все-доки,как и "в борьбе с коррупцией".
          Ладно,клевещи дальше,а я к морю подаюсь.
          Зе Луиш
          Зе Луиш ответ sir-5 (раскрыть)
          11 июня 2017 в 09:44
          Бгггг... Речь о Кадырове,но лошадь ожидаемо переводит разговор на Спартак) Та самая лошадь,которая в восторге от лондонского "патриотизма" Леонида)
          Гость
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