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Верратти сфотографировали с сигаретой в руке
Сегодня, 09:01 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник ПСЖ Марко Верратти был запечатлен с сигаретой в руке во время своего отдыха на Ибице. Отмечается, что это уже не первый подобный случай. Итальянец, которым интересуется «Барселона», попадал в кадр с сигаретой в 2014, 2015 и 2016 году.
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Молло с мужиками в постели сам фотографируется.
Молло с мужиками в постели сам фотографируется.
Сколько лет тебе?)