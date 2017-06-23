Верратти сфотографировали с сигаретой в руке

Полузащитник ПСЖ Марко Верратти был запечатлен с сигаретой в руке во время своего отдыха на Ибице. Отмечается, что это уже не первый подобный случай. Итальянец, которым интересуется «Барселона», попадал в кадр с сигаретой в 2014, 2015 и 2016 году.

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