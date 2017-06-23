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Орлов: «Смолова никто не приглашает в Европу, потому что у него низкий уровень»
Сегодня, 14:11 | Источник: Echo.msk.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Геннадий Орлов вновь порассуждал об уровне игры нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.
«Спортом, если нет психологии победителя, не надо заниматься. У меня впечатление, что у ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя.
Возможно, у нас не хватает опыта. Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и в игре с Португалией это стало видно.
Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из „Краснодара“, Полоз из „Ростова“, Самедов – из „Спартака“. Как им найти взаимодействие?»
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А "отношение" бывает разным в разное время на жизненном пути. Булыкина тоже реанимировали в свое время)))
Теперь все красиво!))) Новая сборная, ребята бьются за Родину! Вроде как, опять все хорошо у нас в футболе)))
А ведь с момента публичного линчевания, в нашем футболе не изменилось НИЧЕГО.
Еща раз, спасибо и скорейшего возвращения- раз и навсегда!!!
Правда пока желания большого у наших товарищей, не наблюдаю.Или мастерства.Одно из трёх.
Кстати, неплохая связка получается.
Не твоя вот и бесишься)))
Учи географию, двоечник!
Лучше бы рассказал про свой уровень, как комментатора, или про своего внебрачного сынка - Погорелова.