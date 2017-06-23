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Орлов: «Смолова никто не приглашает в Европу, потому что у него низкий уровень»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Смолов Федор, Орлов Геннадий
Сегодня, 14:11 | Источник: Echo.msk.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Геннадий Орлов вновь порассуждал об уровне игры нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

«Спортом, если нет психологии победителя, не надо заниматься. У меня впечатление, что у ряда игроков сборной России нет выработанной психологии победителя.

Возможно, у нас не хватает опыта. Все сейчас говорят о Федоре Смолове. Но его ни одна команда не приглашает в Европу. Потому что низкий уровень, и в игре с Португалией это стало видно.

Футбол – командная игра, а у нас нет ни одной связки. Мы как лоскутное одеяло. Смолов из „Краснодара“, Полоз из „Ростова“, Самедов – из „Спартака“. Как им найти взаимодействие?»

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