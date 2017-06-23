Ловчев: «В матче с Мексикой - или грудь в крестах, или голова в кустах»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Кубка Конфедераций Мексика - Россия, где подопечным Станислава Черчесова нужно побеждать, если они хотят продолжить борьбу на турнире.

«Что касается матча с Мексикой, теперь атаковать уже надо нам, соперника устраивает ничья. Мексиканцы - быстрые, резкие, техничные, но мы обязаны у себя дома в решающем матче играть по поговорке – или грудь в крестах, или голова в кустах. Ребята должны выйти на поле с одной мыслью: нам нужна только победа!

Если мы будем излишне осторожничать, обязательно где-то допустим ошибку. В центре обороны у нас ребята не очень опытные, не такого высокого класса, ошибки можно ждать от любого.

Мы должны по максимуму перенести игру от своих ворот к чужим. Поэтому в составе должны быть два нападающих, а полузащита должна играть активно. Победу надо вырывать, а не ждать, когда она сама упадет в руки.

Нельзя выходить с психологией защищающихся, надо раскачать игру, как во втором тайме с португальцами, чтобы атакой отвечать на атаку, чтобы атаковать не восемь на восемь, а четыре на четыре. Для этого надо быстро доставлять мяч в переднюю линию, не медлить ни секунды. Где бы мяч ни получил – в своей штрафной, в середине поля - быстро вперед. Никаких поперечных передач. Чтобы мексиканцы не успели отойти назад большими силами. Мы не умеем проходить насыщенную оборону, для этого у нас нет индивидуально сильных игроков. И, конечно, надо мексиканцев прессинговать. Сколько на это хватит сил».