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Соловьев: «Петербург с появлением „Тосно“ и возрождением „Динамо“ должен догонять столицу»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: мнение, Динамо СПб, Тосно, Соловьев Иван
Сегодня, 15:03 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Динамо» (СПб) Иван Соловьев доволен тем, как развивается футбол в Санкт-Петербурге.

«У клуба серьезные амбиции, хороший подбор игроков, поэтому перспективы для роста очень хорошие. Рад, что футбол развивается в Санкт-Петербурге. Москву в Премьер-Лиге представляют „Спартак“, ЦСКА, „Локомотив“, „Динамо“, в ФНЛ — „Химки“, множество команд, в том числе „Торпедо“, во втором дивизионе. Петербург с появлением „Тосно“ и возрождением „Динамо“ в этом вопросе должен догонять столицу».

Отметим, что Соловьев является воспитанником «Динамо» московского.

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