Соловьев: «Петербург с появлением „Тосно“ и возрождением „Динамо“ должен догонять столицу»

Полузащитник «Динамо» (СПб) Иван Соловьев доволен тем, как развивается футбол в Санкт-Петербурге.

«У клуба серьезные амбиции, хороший подбор игроков, поэтому перспективы для роста очень хорошие. Рад, что футбол развивается в Санкт-Петербурге. Москву в Премьер-Лиге представляют „Спартак“, ЦСКА, „Локомотив“, „Динамо“, в ФНЛ — „Химки“, множество команд, в том числе „Торпедо“, во втором дивизионе. Петербург с появлением „Тосно“ и возрождением „Динамо“ в этом вопросе должен догонять столицу».

Отметим, что Соловьев является воспитанником «Динамо» московского.