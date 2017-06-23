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Соловьев: «Петербург с появлением „Тосно“ и возрождением „Динамо“ должен догонять столицу»
Сегодня, 15:03 | Источник: Sportsdaily.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Динамо» (СПб) Иван Соловьев доволен тем, как развивается футбол в Санкт-Петербурге.
«У клуба серьезные амбиции, хороший подбор игроков, поэтому перспективы для роста очень хорошие. Рад, что футбол развивается в Санкт-Петербурге. Москву в Премьер-Лиге представляют „Спартак“, ЦСКА, „Локомотив“, „Динамо“, в ФНЛ — „Химки“, множество команд, в том числе „Торпедо“, во втором дивизионе. Петербург с появлением „Тосно“ и возрождением „Динамо“ в этом вопросе должен догонять столицу».
Отметим, что Соловьев является воспитанником «Динамо» московского.
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Зайдите на сайт РФС, все увидите. Кстати, от СПБ играли:академия Зенит, спортшкола Зенит...это разные команды!)))
Ребята, это просто цирк.
Зенит в ФНЛ, а Динамо дорогу в вышку.
А так,и у Динамо и у Зенита и у всех,всех,всех есть богатая и очень интересная история.Читаешь и восхищаешься,ты бегал в детстве с мячиком на поле,а каких та 80 лет назад на нем играли легенды советского футбола.
Я просто обожаю стариные места,особенно с футбольной истории.
А кубки,это кубки.Люди важней
И то что некоторые здесь пишут про типа-3 нам Динамо это,зачем те,другие.Это же интересно,нельзя все разрушать(