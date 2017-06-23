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МЮ переманил главного скаута «Ювентуса»
Сегодня, 16:06 | Источник: твиттер Самуэля Лакхерста | Редакция: Антон Белюсь
Главный скаут «Ювентуса» Хавьер Рибалта покинул «Старую Синьору» и перешел на работу в «Манчестер Юнайтед».
Рибалта проработал в туринском клубе 5 лет, совершив немало удачных трансферных операций. Именно благодаря его действиям «Юве» в свое время приобрел у «Реала» нападающего Альваро Морату.
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