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Роналду назвал новую прическу Хамеса Родригеса «уродливой»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Родригес Хамес, Роналду Криштиану
Сегодня, 14:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в своем Instagram выложил фотографию, где похвастался новой прической. Кажется, новый имидж колумбийца не понравился партнеру Хамеса по «Реалу» Криштиану Роналду, который в комментариях к фото то ли в шутку, то ли всерьез назвал прическу хавбека «уродливой».
Пока неизвестно, останутся ли Хамес и Роналду одноклубниками в следующем сезоне, ведь и колумбийца, и португальца сватают в разные команды.
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Вчера
Вадим Багров
Португалия по привычке расчетливая, Россия мечтает обыграть Мексику. А вот игра немцев и чилийцев приблизила «Соккер.ру» к ответу на вопрос, кто же круче в группе В.
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У марокканца лучше наверное :)
У марокканца лучше наверное :)
Скорее защита реала страдает от 10ки
Особенно в последнем розыгрыше лч, плакал от счастья))0
тут коммент Роналду на прическу Родригесса
осталось обсудить где Роналду (да и вообще, другие футболисты) поел, что поел и сколько раз пукнул...