Роналду назвал новую прическу Хамеса Родригеса «уродливой»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в своем Instagram выложил фотографию, где похвастался новой прической. Кажется, новый имидж колумбийца не понравился партнеру Хамеса по «Реалу» Криштиану Роналду, который в комментариях к фото то ли в шутку, то ли всерьез назвал прическу хавбека «уродливой».

⚽️ Публикация от James Rodríguez (@jamesrodriguez10) Июн 21 2017 в 3:24 PDT

Пока неизвестно, останутся ли Хамес и Роналду одноклубниками в следующем сезоне, ведь и колумбийца, и португальца сватают в разные команды.