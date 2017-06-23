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Роналду назвал новую прическу Хамеса Родригеса «уродливой»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Родригес Хамес, Роналду Криштиану
Сегодня, 14:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в своем Instagram выложил фотографию, где похвастался новой прической. Кажется, новый имидж колумбийца не понравился партнеру Хамеса по «Реалу» Криштиану Роналду, который в комментариях к фото то ли в шутку, то ли всерьез назвал прическу хавбека «уродливой».

 

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Публикация от James Rodríguez (@jamesrodriguez10)

Пока неизвестно, останутся ли Хамес и Роналду одноклубниками в следующем сезоне, ведь и колумбийца, и португальца сватают в разные команды.

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