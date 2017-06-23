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Прокуратура Испании заменит тюремный срок Месси штрафом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Барселона, Месси Лионель
Сегодня, 11:31 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Прокуратура Испании заменит условный тюремный срок нападающего «Барселоны» Лионеля Месси штрафом.

Напомним, что Месси и его отец были признаны виновными в неуплате налогов на сумму 4,16 млн евро в период с 2007 по 2009 год. Речь идет о средствах, которые Месси получал за использование своего имиджа. Суд приговорил их к 21 месяцу тюрьмы условно.

Прокуратура одобрила замену тюремного заключения денежным штрафом в размере 400 евро за каждый день заключения. Всего аргентинец заплатит 252 тысячи евро.

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