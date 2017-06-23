Прокуратура Испании заменит тюремный срок Месси штрафом

Прокуратура Испании заменит условный тюремный срок нападающего «Барселоны» Лионеля Месси штрафом.

Напомним, что Месси и его отец были признаны виновными в неуплате налогов на сумму 4,16 млн евро в период с 2007 по 2009 год. Речь идет о средствах, которые Месси получал за использование своего имиджа. Суд приговорил их к 21 месяцу тюрьмы условно.

Прокуратура одобрила замену тюремного заключения денежным штрафом в размере 400 евро за каждый день заключения. Всего аргентинец заплатит 252 тысячи евро.