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Девушка Роналду находится на пятом месяце беременности
Сегодня, 12:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Джорджина Родригес, девушка нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, беременна и находится на пятом месяце, утверждает источник, близкий к паре. Сообщается, что у пары будет девочка. Ближайшие родственники Роналду и Родригес очень счастливы и ждут пополнения.
Ранее сообщалось, что у Джорджины будет двойня.
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Вадим Багров
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Одним словом ювелир)
ужс и эти люди себя называют нормальными мужиками а не латеными?
прям как бабки на лавке.
вам не пофиг кто с кем? или завесть что сами ни скем кроме руки?
Дуодесима еще очень долго будет жечь.)))))