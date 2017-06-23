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Девушка Роналду находится на пятом месяце беременности

Соккер.Ру // Заграница: события, Роналду Криштиану
Сегодня, 12:32 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, беременна и находится на пятом месяце, утверждает источник, близкий к паре. Сообщается, что у пары будет девочка. Ближайшие родственники Роналду и Родригес очень счастливы и ждут пополнения.

Ранее сообщалось, что у Джорджины будет двойня.

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