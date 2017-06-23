Франкфуртский «Айнтрахт» подписал Нельсона Манделу

Франкфуртский «Айнтрахт» подписал контракт с 18-летним нападающим из Камеруна Нельсоном Манделой. Игрок начинал свою карьеру в академии «Барселоны», однако в возрасте 13 лет он переехал в Германию. В прошлом сезоне Мандела забил 8 голов в 14 матчах за молодежку «Айнтрахта», а теперь, когда ему исполнилось 18, он подписал профессиональный контракт и в скором времени присоединится к основному составу команды.

Отметим, что юный футболист является полным тезкой бывшего президента ЮАР.