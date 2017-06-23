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В Германии установлен рекорд посещаемости матчей первой и второй Бундеслиг

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: события
Вчера, 21:08 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь

Две сильнейшие немецкие футбольные лиги бьют рекорды посещаемости.

В завершившемся сезоне на поединках первой и второй Бундеслиги побывало 19 049 362 человек, что дало прирост в 1.3% по сравнению с сезоном-2015/16.

В среднем на каждом матче первой Бундеслиги присутствовало 40 693 зрителя, за играми второй Бундеслиги наблюдало в среднем 21 560 человек.

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