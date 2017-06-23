30
В Германии установлен рекорд посещаемости матчей первой и второй Бундеслиг
Вчера, 21:08 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь
Две сильнейшие немецкие футбольные лиги бьют рекорды посещаемости.
В завершившемся сезоне на поединках первой и второй Бундеслиги побывало 19 049 362 человек, что дало прирост в 1.3% по сравнению с сезоном-2015/16.
В среднем на каждом матче первой Бундеслиги присутствовало 40 693 зрителя, за играми второй Бундеслиги наблюдало в среднем 21 560 человек.
Другие материалы по теме:
Вчера
09:01 Фото Верратти сфотографировали с сигаретой в руке 39
60
Или войдите через
самая интересная лига в мире.
не то что всякие распиареные апл