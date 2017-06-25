Доннарумма опроверг слухи об увольнении Райолы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма опроверг слухи о том, что он может отказаться от услуг своего агента Мино Райолы.

«Доннарумма, Райола. Вчера, сегодня и завтра!» — написал вратарь в своем «твиттере».

Похоже, что эта новость окончательно исключает возможность продления контракта голкипера с «Миланом».