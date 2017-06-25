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Доннарумма опроверг слухи об увольнении Райолы
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Милан, Доннарумма Джанлуиджи, Райола Мино
Сегодня, 18:24 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма опроверг слухи о том, что он может отказаться от услуг своего агента Мино Райолы.
«Доннарумма, Райола. Вчера, сегодня и завтра!» — написал вратарь в своем «твиттере».
Похоже, что эта новость окончательно исключает возможность продления контракта голкипера с «Миланом».
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ЗЫ;Миланисты, зачем Конти из Аталанты забираете, между прочим Аталанта имя ему сделала. Наверное и здесь жирный хряк Райола воду мутит)))