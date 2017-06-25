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Гол Шевченко принес победу его команде в матче между звездами футбола
Сегодня, 12:02 | Источник: Инстаграм footballhub_ua | Редакция: Роман Мельник
Состоялся футбольный матч, в котором завершившие карьеру звезды Европы состязались со знаменитыми игроками из Южной Америки. На правах капитана европейскую сборную на поле вывел бывший украинский форвард Андрей Шевченко, составив компанию своим одноклубникам по «Милану» Кристиану Аббьяти, Паоло Мальдини и другим выдающимся игрокам прошлого.
Голевой феерии зрители не дождались. Единственный гол в матче забил Шевченко.
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