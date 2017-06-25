Рейтинг@Mail.ru

Лев проводит 150-й матч во главе сборной Германии

Матч: ГерманияГермания3 : 1КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события, Лёв Йоахим
Сегодня, 18:56 | Редакция: Максим Коджеспиров

Матч группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Германии и Камеруна стал 150-м для Йоахима Лева во главе немецкой команды.  Лев возглавил сборную Германии после ЧМ-2006.  Вместе с командой он взял серебро Евро-2008, бронзу Евро-2012 и 2016, бронзу ЧМ-2010, а в 2014 году привел их к победе на чемпионате мира.

«Соккер.Ру» ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Камерун.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:40
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:27 Германия добилась 100-й победы в 150-м матче под руководством Лёва 5
19:53 Видео Чили и Австралия обменялись голами 10
18:24 Доннарумма опроверг слухи об увольнении Райолы 5
18:23 Владельцы «Манчестер Сити» купят «Жирону» 7
18:16 Тим Кэйхилл проводит сотый матч за сборную Австралии 2
Evgeny Sergienko
Три гола тренера, вырубка дерева на поле. Что нужно знать о дерби Портленда и Сиэтла
Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко рассказывает о самом крутом дерби в американском соккере – противостоянии Портленда и Сиэтла.
Комментариев: 7
12:02 Фото Гол Шевченко принес победу его команде в матче между звездами футбола 34
09:45 Видео Бундеслига представила 18 лучших сейвов от 18 вратарей чемпионата 15
09:17 Бывший игрок «Днепра» Ротань находится в расположении «Славии» 6
08:34 Видео В США рефери отменил красную карточку по просьбе пострадавшего игрока 11
все материалы по этой теме
Турниры