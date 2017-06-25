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Лев проводит 150-й матч во главе сборной Германии
Сегодня, 18:56 | Редакция: Максим Коджеспиров
Матч группового этапа Кубка Конфедераций-2017 между сборными Германии и Камеруна стал 150-м для Йоахима Лева во главе немецкой команды. Лев возглавил сборную Германии после ЧМ-2006. Вместе с командой он взял серебро Евро-2008, бронзу Евро-2012 и 2016, бронзу ЧМ-2010, а в 2014 году привел их к победе на чемпионате мира.
«Соккер.Ру» ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Камерун.
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