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Тим Кэйхилл проводит сотый матч за сборную Австралии

Матч: ЧилиЧили1 : 1АвстралияАвстралия
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события, Кэйхилл Тим
Сегодня, 18:16 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

37-летний нападающий Тим Кэйхилл вышел в стартовом составе сборной Австралии в поединке Кубка Конфедераций с Чили и проводит свой сотый матч за национальную команду. Кэйхилл стал первым полевым австралийским игроком, которому покорилась данная отметка. Лидирует же по количеству матчей за «соккеруз» вратарь Марк Шварцер, который в период с 1993 по 2013 год провел 109 игр.

Отметим, что Кэйхилл не играл за Австралию до 24 лет, так как в юности сыграл за молодежную сборную Самоа, откуда родом мать Тима. После этого уроженец Сиднея несколько лет добивался разрешения ФИФА. 

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