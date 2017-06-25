Тим Кэйхилл проводит сотый матч за сборную Австралии

37-летний нападающий Тим Кэйхилл вышел в стартовом составе сборной Австралии в поединке Кубка Конфедераций с Чили и проводит свой сотый матч за национальную команду. Кэйхилл стал первым полевым австралийским игроком, которому покорилась данная отметка. Лидирует же по количеству матчей за «соккеруз» вратарь Марк Шварцер, который в период с 1993 по 2013 год провел 109 игр.

Отметим, что Кэйхилл не играл за Австралию до 24 лет, так как в юности сыграл за молодежную сборную Самоа, откуда родом мать Тима. После этого уроженец Сиднея несколько лет добивался разрешения ФИФА.