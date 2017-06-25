Владельцы «Манчестер Сити» купят «Жирону»

Владельцы «Манчестер Сити» в ближайшее время завершат сделку по покупке футбольного клуба «Жирона», который накануне впервые в истории вышел в Ла Лигу. На данный момент 80 процентов акций «Жироны» принадлежат Пере Гвардиоле, брату главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Сумма предстоящей сделки не разглашается. Сообщается, что после смены владельца бюджет «Жироны» будет увеличен в пять раз - до 50 миллионов евро в год.