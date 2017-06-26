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Умер отец Моуриньо
Сегодня, 00:49 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Фелиш Моуриньо, отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, умер в воскресенье на 80-м году жизни. Причина смерти на данный момент не сообщается. Похороны предположительно пройдут во вторник, в португальском городе Сетубал.
Моуриньо-старший в свое время выступал за «Виторию» и «Белененсеш», провел 1 матч за национальную команду. Затем был тренером.
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