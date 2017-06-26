Рейтинг@Mail.ru

Умер отец Моуриньо

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Ман Юнайтед, Моуриньо Жозе
Сегодня, 00:49 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Фелиш Моуриньо, отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, умер в воскресенье на 80-м году жизни. Причина смерти на данный момент не сообщается. Похороны предположительно пройдут во вторник, в португальском городе Сетубал.

Моуриньо-старший в свое время выступал за «Виторию» и «Белененсеш», провел 1 матч за национальную команду. Затем был тренером.

Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
Другие материалы по теме:
00:12 Украинский футбольный агент похитил человека на его автомобиле 9
Вчера
20:27 Германия добилась 100-й победы в 150-м матче под руководством Лёва 11
19:53 Видео Чили и Австралия обменялись голами 13
18:56 Лев проводит 150-й матч во главе сборной Германии 4
18:24 Доннарумма опроверг слухи об увольнении Райолы 5
18:23 Владельцы «Манчестер Сити» купят «Жирону» 8
18:16 Тим Кэйхилл проводит сотый матч за сборную Австралии 2
Evgeny Sergienko
Три гола тренера, вырубка дерева на поле. Что нужно знать о дерби Портленда и Сиэтла
Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко рассказывает о самом крутом дерби в американском соккере – противостоянии Портленда и Сиэтла.
Комментариев: 10
12:02 Фото Гол Шевченко принес победу его команде в матче между звездами футбола 34
09:45 Видео Бундеслига представила 18 лучших сейвов от 18 вратарей чемпионата 18
все материалы по этой теме
Турниры