Умер отец Моуриньо

Фелиш Моуриньо, отец главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, умер в воскресенье на 80-м году жизни. Причина смерти на данный момент не сообщается. Похороны предположительно пройдут во вторник, в португальском городе Сетубал.

Моуриньо-старший в свое время выступал за «Виторию» и «Белененсеш», провел 1 матч за национальную команду. Затем был тренером.