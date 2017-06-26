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Украинский футбольный агент похитил человека на его автомобиле

Соккер.Ру // Заграница: события
Сегодня, 00:12 | Источник: football24.ua | Редакция: Дмитрий Кристя

Городищенский суд Черкасской области отправил на психиатрическую экспертизу футбольного агента Федерации футбола Украины Сергея Веселкова.

Выяснилось, что три месяца назад сотрудник ФФУ, размахивая ружьем, напал на владельца Рено в Киеве на ул. Зверинецкой. Угрожая расправой, заставил того сесть в автомобиль и отвезти его в Черкасскую область.

Там, правда, он отпустил заложника. Но на его машине добрался до г. Городище Черкасской области, где в первом же попавшемся кафе устроил погром: наставил ружье на продавщицу, разбил стекло на дверях холодильника, а потом украл со стола пепельницу и с ней убежал.

Ранее Веселков выдвигал свою кандидатуру на выборах мэра Запорожья и в народные депутаты Украины.

О деятельности агентов в футболе «Соккер.ру» рассказывал здесь.

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