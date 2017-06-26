Украинский футбольный агент похитил человека на его автомобиле

Городищенский суд Черкасской области отправил на психиатрическую экспертизу футбольного агента Федерации футбола Украины Сергея Веселкова.

Выяснилось, что три месяца назад сотрудник ФФУ, размахивая ружьем, напал на владельца Рено в Киеве на ул. Зверинецкой. Угрожая расправой, заставил того сесть в автомобиль и отвезти его в Черкасскую область.

Там, правда, он отпустил заложника. Но на его машине добрался до г. Городище Черкасской области, где в первом же попавшемся кафе устроил погром: наставил ружье на продавщицу, разбил стекло на дверях холодильника, а потом украл со стола пепельницу и с ней убежал.

Ранее Веселков выдвигал свою кандидатуру на выборах мэра Запорожья и в народные депутаты Украины.

О деятельности агентов в футболе «Соккер.ру» рассказывал здесь.