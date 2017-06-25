Германия добилась 100-й победы в 150-м матче под руководством Лёва

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев провел 150-й матч у руля национальной команды. При этом за это время Бундестим одержала 100 побед. Юбилейной стала сегодняшняя виктория в мате с Камеруном (3:1).

Лев возглавил сборную Германии после ЧМ-2006. Вместе с командой он взял серебро Евро-2008, бронзу Евро-2012 и 2016, бронзу ЧМ-2010, а в 2014 году привел немцев к победе на чемпионате мира.