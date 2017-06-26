Романцев: «Да, результат сборной на Кубке Конфедераций разочаровал, но надежда осталась»

Экс-наставник сборной России Олег Романцев прокомментировал выступление подопечных Станислва Черчесова на Кубке Конфедераций, где россияне, набрав 3 очка в 3 матчах, не сумели выйти из группы:

«Надо работать. У нашей сборной были светлые игровые моменты и во встрече с мексиканцами, и с португальцами. Временами она выглядела собранной, организованной, ершистой. Но только временами. Как сделать ее более стабильной, уверенной в себе – главная задача Станислава Саламовича.

У нас есть еще Дзюба, Дзагоев. Возможно, появится еще кто-то из подающих надежды. Надо идти дальше. Да, результат разочаровал, но надежда осталась. А она, как любил повторять великий Николай Петрович Старостин, умирает последней».