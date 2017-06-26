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Романцев: «Да, результат сборной на Кубке Конфедераций разочаровал, но надежда осталась»
Сегодня, 10:22 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь
Экс-наставник сборной России Олег Романцев прокомментировал выступление подопечных Станислва Черчесова на Кубке Конфедераций, где россияне, набрав 3 очка в 3 матчах, не сумели выйти из группы:
«Надо работать. У нашей сборной были светлые игровые моменты и во встрече с мексиканцами, и с португальцами. Временами она выглядела собранной, организованной, ершистой. Но только временами. Как сделать ее более стабильной, уверенной в себе – главная задача Станислава Саламовича.
У нас есть еще Дзюба, Дзагоев. Возможно, появится еще кто-то из подающих надежды. Надо идти дальше. Да, результат разочаровал, но надежда осталась. А она, как любил повторять великий Николай Петрович Старостин, умирает последней».
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Поначалу клубы тоже рухнут- но потом есть шанс дорасти до уровня той же Исландии например- а иначе дальше пропасть, а не победа на ЧМ, как предсказывал один товарищ
Правда и мы не сильно отстаем в этом компоненте от вас...(
И БУДЕТ ВЕЧНО КАК ПУТИН !!!!
Это смешно))))
Гнать со сборной подальше нужно таких игрочишек!