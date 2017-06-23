Зачем «Барселоне» молодой Роналду?

Большие деньги, выбор Месси и ошибка каталонцев связаны с желанием заполучить Дембеле. «Соккер.ру» выясняет, есть ли для футболиста Усмана место в самой «Барселоне»?

Досье таланта

Имя: Усман Дембеле. Гражданство: Франция.

Клуб: «Боруссия» Д.

Дата рождения: 15 мая 1997 года.

Позиции: нападающий, вингер, атакующий полузащитник.

Рост - 178 см, вес – 67 кг.

В прошлом сезоне (клуб и сборная): 52 матча (39 – в основном составе, 10 – в Лиге чемпионов), 10 голов, 18 ассистов.

Где воспитали вингера «Боруссии»?

Родился Дембеле в маленьком городке Вернон, в часе езды от Парижа. А сборная Франции в этом случае должна благодарить малийскую землю. Родители Усмана из тех же краев, что и предки Жана Тигана, Н’Голо Канте и Лассана Диарра – игроков сборной Франции разных поколений. Но Дембеле, в отличие от звезды «Челси» Канте, даже не думал о сборной Мали. Ведь когда Усману было всего восемнадцать, о нем как о будущем новичке говорил тренер «трехцветных» Дешам.

Все благодаря дикому старту разнопланового нападающего на взрослом уровне. В первом матче за «Ренн» в основном составе Усман забил гол, а когда на его игру собрались посмотреть скауты доброго десятка грандов – сделал хет-трик. И все это в восемнадцать лет! Не удивительно, что парень, который за пять сезонов в школе «красно-черных» вырос в профессионала из юниора, оказался одним из самых ярких дебютантов Лиги 1 нового века.

Даже юный Азар не выдавал голы и передачи в таком темпе. Дембеле закрепился в основе «Ренна» - сыграл 26 матчей, причем 22 – с первых минут, забил 12 мячей, отдал 6 голевых передач. Радовал техникой, скоростью и умными передачами с любой точки в авангарде атаки. В «Ренне» сразу поняли, что пора расставаться с юным нападающим за кругленькую сумму, иначе можно было доиграться до конфликта, как у Доннаруммы и «Милана». Усман скандалить не стал, ведь его сразу отпустили. Нашелся покупатель, впечатленный ударной игрой юноши:

Сильные стороны нападающего Дембеле

Уже в «Боруссии» не только любители французской лиги, но и вся футбольная Европа – благодаря успешным матчам вингера в Лиге чемпионов, рассмотрела плюсы и козыри юного игрока. Сейчас ему двадцать лет, но игрок гоняется за мячом и с мячом с энтузиазмом дворового футболиста. Дембеле берет наглостью, смело прет на защитников и часто убегает от них.

Кроме того, перед нами редкий пример от природы двуногого футболиста. Еще в «Ренне» Усман выдал смешное интервью на тему. «Ты лево или правоногий?» «Хммм… Левоногий». «Уверен? Ведь ты также часто забиваешь правой». «Да, но я же больше левой работаю». «А разве ты не бьешь пенальти правой?» «Бью, у меня лучше поставлен удар правой». Если с тем же Месси все понятно – левша, то тут ситуация забавнее.

Предпочитая контролировать мяч левой ногой, Дембеле нанес за два сезона 57 ударов правой и только 48 – левой. Правильно делает, точность правой выше – 61 % против 45 %, и правой Усман забил 11 из 17 голов за это время в национальных чемпионатах. Еще раз отличился головой, а чтобы вас окончательно запутать, добавим статистику по ассистам – 10 голевых передач отдал левой, а 7 – правой ногой. Проще говоря, левой обводит и подает, правой – бьет по воротам «на силу».

Но может в любой момент поменять ногу. Людей с одинаково сильными конечностями в футболе не так уж много, для игрока атаки - козырь. Также плюсом является дриблинг, умение завершить атаку, найти яркое решение. Парень начинает атаки глубоко, как Дибала. Справляется со стандартами – режет мяч с флангов, как Ди Мария. Может бить штрафные, хотя в этом компоненте футболисты обычно прибавляют с возрастом за счет тренировок. Не удивительно, что Дембеле назвали лучшим молодым игроком немецкого сезона:

В чем Усман должен прибавить?

При всей заслуженности комплиментов, достаточно и минусов. Неровно играет, его бросают с позиции на позицию, но не сказать, что получили футболиста, который всегда отработает одинаково сильно и заметно. Также Усман слабо играет головой, а хуже, что и не учится. Прыгает за мячом примерно один раз за матч, причем из 35 верховых дуэлей в Бундеслиге выиграл всего 6. Также Дембеле ужасен в обороне, хотя порой на него находит и можем увидеть даже подкат Усмана у своей штрафной.

Хочет казаться цепким, позицию выбирает неплохо, но как большие дяди не прессингует. Также можно добавить, что точность передач у него как у центрфорварда, а не хавбека – на рубеже 70 %. Причем Усман делится мячом лишь у чужих ворот. Надо подрасти, чтобы не путать его успешную игру в отдельных матчах и стратегические возможности. У футболиста неприлично много результативных действий, но это скорее «эффект Мбаппе». У Килиана и его напарника по сборной Франции мало пасов, они любят сами повозиться впереди, но оба – неприлично везучие.

Например, каждый пятый пас Дембеле под удар – голевой. У Мбаппе – каждый четвертый. Для сравнения, из 17 передач Азара, после которых игроки «Челси» бьют по воротам, только одна – голевая. У Тони Крооса – феноменально эффективного плеймейкера, 1 из 7 пасов под удар завершается забитым мячом, тот же показатель у Форсберга, отдавшего 19 ассистов в Бундеслиге. У Неймара 1 голевой пас на 8 передач под удар, у Месси – 1 из 9. Усман эффективнее, чем звезды «Барселоны», но это вряд ли тенденция. Делаем поправку, что у парня пошла игра.

У Дембеле есть скелеты в шкафу?

Во Франции говорили, что легкость, с которой Усман всегда опережал одногодков, сказался на его поведении. Достаточно посмотреть на фото подростка Дембеле в нашем профиле – парень поднял подбородок к небесам, чтобы не удивляться информации, что еще до дебюта в основе «Ренна» от него отказалась парочка приличных клубов, прознав о характере.

Поведение Усмана не всегда такое кроткое, как его интервью. В свое время, будучи ребенком из дубля, умудрился поссориться с главным тренером основного состава французов и даже отказывался тренироваться. Возможно, это были возрастные перепады настроения. Не исключено, что «поймал звезду», ведь у Тухеля и Дешама проблем уже не было. По-крайней мере, французские и немецкие журналисты не акцентируют внимание на несносном характере Дембеле.

«Барселона» исправляет свою ошибку?

В феврале прошлого года Дембеле заявил, что «Барселона» - клуб его мечты, что он впечатлен техникой Неймара – своего любимчика из современных игроков. И хотя ему также нравился интенсивный футбол в Германии, спортивный директор каталонцев встречался с Усманом в прошлом году, сам футболист рассказал. До официального оглашения о переходе Дембеле в «Боруссию» говорили о переезде Усмана в «Барселону» за 35 миллионов евро. Но потом талант достался немцам за 15 миллионов.

Стандартная история, юный игрок совещается с родителями и агентом, и если там мудрые люди – предлагают не выбирать большой клуб, где нет гарантированного места в атаке. В Германии Дембеле получил площадку для прогресса, ему доверились, невзирая на возраст и конкуренцию в команде Тухеля. А «Барселона» теперь в заметном финансовом проигрыше, если заплатит огромные деньги за парня, которого отдали «Боруссии» всего за 15 миллионов. Сейчас Дембеле отпахал в 52 матчах за сборную и клуб, забил 10 голов и отдал 18 голевых, и стоит больше 50 миллионов евро.

Браво, Дортмунд! Умеют завербовать талантов. Например, зимой шведский форвард Александер Исаак решил, что ему рано в «Реал» и тоже перебрался в «Боруссию». Возможно, на «новом Златане» немцы тоже заработают гору денег? Заплатили 9 миллионов, а продадут за 49? Такое возможно, ведь сейчас каталонцы, проиграв борьбу за Винисиуса – бразильца забрал «Реал», пытаются не прозевать еще и Дембеле. «Барселона» не включается в погоню за Доннаруммой и Мбаппе – оба скорее окажутся в Мадриде, но мечтает хотя бы не выбитую в прошлом году цель поразить с доплатой.

Что смущает в вероятном трансфере Дембеле?

Трансфер Дембеле в «Барселону» возможен, Цорку верить нельзя. Раньше вспоминал о сроках контрактов звезд «Боруссии», а потом футболисты уходили. Усман тоже может уехать, но удачный выбрали момент? Например, настораживает легкость и мощность в его игре. Если помните, то юный Роналду в первом сезоне в «Манчестер Юнайтед» был сенсационно хорош, но удивлял порой слабостью решений и бессмысленным дриблингом.

Юный Месси тоже не сразу побежал всех крушить, был «период созревания» и детской обводки на фланге с взглядом на мяч. А Дембеле слишком легко из второй команды «Ренна» добежал до уровня плей-офф Лиги чемпионов. И Мбаппе поступил так же. Оба слишком хороши в юном возрасте, чтобы позже легко удержаться на вершине. Заставляют вспомнить о Майкле Оуэне, а не заявлять о появлении новых Роналду и Месси. Оптимисты скажут, что Усман и Килиан Мбаппе просто такие родились.

А реалисты добавят, что в атаке «Барселоны» для Дембеле нет железного места. Суарес, хотя Усман не для Луиса подмена, показал, что думает о молодых конкурентах – спросите у Алькасера. О влиянии Месси на перспективы Дембеле - ниже, но Вальверде вряд ли видит француза основным правым вингером, ассисты он чаще раздает левой. И в центр ставить вероятного новичка вместо Иньесты опасно. Бускетс и Верратти (если приобретут) не потянут работу в центре, если третьим хавбеком формально будет Дембеле.

«Барселоне» надо собрать титулы. И француз, если его подпишут не чтобы отдать на сезон в аренду в ту же «Боруссию» - такой вариант тоже рассматривают, может присесть на скамейку. У каталонцев надолго не задержался свой Педро – который часто играл и был полезен, не прижился Алексис Санчес – тоже появлялся в основе, и Алькасер почти не играл, и Туран не стал основным в атаке. Быть резервистом Неймара и Суареса – не лучшая судьба для юного таланта. А о сменщиках Месси и говорить нечего, бедные дети.

Месси может повлиять на судьбу Дембеле?

«Барселона» может отдать большие деньги за Дембеле, чтобы другим не достался. Но только в одном случае переход себя сразу оправдает, не испортят карьеру парню, как любит делать тот же «Реал» с дорогими игроками группы атаки, приобретенными для коллекции. Дембеле сразу заиграет в «Барселоне», если Вальверде создаст на правом краю новую и сработавшую связку с новичком Бельерином, а Месси заменит Иньесту в центре.

Или если аргентинец будет меняться с Усманом позициями – в центре и на фланге, ведь француз тоже умеет начинать атаки с середины поля, как это делает Иско в «Реале», или как делал Ди Мария при Анчелотти. Но Лионель от такой перестановки сразу потеряет в голах – Неймар, Дембеле и Суарес не всегда делятся мячом, и ему придется чаще разрушать и больше пахать. Готов аргентинец физически и морально в тридцать лет так рисковать и уступать юному новичку простор правее центра?

С учетом, что прошлогодние покупки не сработали, трансфер логичен – «Барселоне» не помешает свежий созидатель, но он сразу заиграет только в случае заметных и смелых решений Вальверде. Ведь Усман не «новый Месси», он скорее «новый Роналду». Не буквально – слабо играет головой и не такой физически сильный, но по стилю похож на юного Криштиану, Неймара или молодого Ди Марию. Это подтверждает и Сильвестр – бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и экс-директор «Ренна». Микаэль сравнивает Дембеле именно с Роналду времен АПЛ.

Похоже, в «Барселоне» понимают, что «новый Лионель» появится не скоро. А вот «нового Криштиану» отдавать другим не хотят. Пока Перес сосредоточился на Мбаппе, каталонцы думают о покупке Дембеле. Осталось выяснить, кто из французских юниоров оправдает высокое доверие. «Боруссия» сейчас предпримет попытку не столько сохранить Усмана, как набить цену – поэтому грозят судом. Но если «Барселона» договорилась о пятилетнем контракте с игроком, то трансфер оформят, и судьба Дембеле в Каталонии станет одной из футбольных интриг будущего.