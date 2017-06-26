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Лебеденко - игрок московского «Арарата»
Сегодня, 11:11 | Источник: Твиттер ФК "Арарат" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, экс-полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко пополнил ряды московского «Арарата».
34-летний хавбек поставил подпись под трудовым соглашением с командой, которая ранее успела подписать Романа Павлюченко и Марата Измайлова.
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