Лебеденко - игрок московского «Арарата»

Как и ожидалось, экс-полузащитник «Ахмата» Игорь Лебеденко пополнил ряды московского «Арарата».

34-летний хавбек поставил подпись под трудовым соглашением с командой, которая ранее успела подписать Романа Павлюченко и Марата Измайлова.