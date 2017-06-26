25 лет назад датчане потрясли мир, выиграв чемпионат Европы

Ровно 25 лет назад, 26 июня 1992 года, сборная Дании написала самую яркую страницу в своей истории, став триумфатором Евро-1992.

«Датская сказка» выглядит еще более невероятной, если учесть, что скандинавский коллектив не сумел преодолеть квалификацию, но в последний момент занял место сборной Югославии в финальной стадии чемпионата Европы, который проходил в Швеции.

В финальном поединке датчане вопреки всем прогнозам переиграли действующих чемпионов мира - сборную Германии, благодаря голам Йона Йенсена и Кима Вильфорта и чудесной игре голкипера Петера Шмейхеля - 2:0.