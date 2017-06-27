Мутко встретится с Лебедевым, чтобы обсудить его слова о Жиркове

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко пообещал встретиться с депутатом Госдумы и членом исполкома РФС Игорем Лебедевым, который заявил, что полузащитнику сборной России Юрию Жиркову нужно «дать в морду» после вылета команды из Кубка Конфедераций.

«Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше».