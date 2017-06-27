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Мутко встретится с Лебедевым, чтобы обсудить его слова о Жиркове

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Организация: РФС, Россия, Жирков Юрий, Мутко Виталий
Сегодня, 18:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко пообещал встретиться с депутатом Госдумы и членом исполкома РФС Игорем Лебедевым, который заявил, что полузащитнику сборной России Юрию Жиркову нужно «дать в морду» после вылета команды из Кубка Конфедераций.

«Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше».

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