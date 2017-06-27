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Бывший тренер «Эмполи» будет помогать Спаллетти в «Интере»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: тренеры, Интер, Спаллетти Лучано , Мартушьелло Джованни
Сегодня, 21:26 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Бывший тренер «Эмполи» Джованни Мартушьелло вошел в штаб Лучано Спаллетти в «Интере». Специалист уже работал под началом Спаллетти, также он помогал Маурицио Сарри. В прошлом году его назначили на должность главного тренера «Эмполи».

Напомним, что Спаллетти возглавил «Интер» этим летом.

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