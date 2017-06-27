Бывший тренер «Эмполи» будет помогать Спаллетти в «Интере»

Бывший тренер «Эмполи» Джованни Мартушьелло вошел в штаб Лучано Спаллетти в «Интере». Специалист уже работал под началом Спаллетти, также он помогал Маурицио Сарри. В прошлом году его назначили на должность главного тренера «Эмполи».

Напомним, что Спаллетти возглавил «Интер» этим летом.