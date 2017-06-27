30
Бывший тренер «Эмполи» будет помогать Спаллетти в «Интере»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: тренеры, Интер, Спаллетти Лучано , Мартушьелло Джованни
Сегодня, 21:26 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Бывший тренер «Эмполи» Джованни Мартушьелло вошел в штаб Лучано Спаллетти в «Интере». Специалист уже работал под началом Спаллетти, также он помогал Маурицио Сарри. В прошлом году его назначили на должность главного тренера «Эмполи».
Напомним, что Спаллетти возглавил «Интер» этим летом.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Каждое лето авторитетное британское издание FourFourTwo публикует рейтинг сильнейших тренеров в мире. «Соккер.ру» разбирается в рейтинге, где есть знакомые лица.
Вчера
Александр Чистяков
Молодежка «Реала» под руководством Гути завоевала требл по итогам сезона. «Соккер.ру» расскажет о прославленных тренерах, начавших свои карьеры в молодежном секторе.
08:46 Слухи Клинсманн может возглавить «Сандерленд» 5
24 июня 2017
23 июня 2017
15:17 Официально Фото «Лидс» купил полузащитника сборной Польши 1
22 июня 2017
60
Или войдите через