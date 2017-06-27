Монтелла: «Доннарумма заслуживает того, чтобы ждать его решения»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал заявление голкипера «россонери» Джанлуиджи Доннаруммы, который сказал, что обсудит продление контракта с клубом после молодёжного чемпионата Европы:

«У меня хорошие отношения с его семьёй. Они простые люди с достойными взглядами на жизнь. Они пригласили меня на чашку кофе, и я с радостью согласился.

Будущее Доннаруммы? Не думаю, что это зависит от „Милана“ или от меня. Парень обсуждает ситуацию со своим окружением. То что он задумался, это хорошо. Он заслуживает того, чтобы ждать его решения по „Милану“. Мы ожидаем. Вратарь играет важную роль в команде, и мы надеемся, что Доннарумма выберет „Милан“».

Ранее появилась информация, что «Милан» приостановил переговоры о приобретении нового голкипера.