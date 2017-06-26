Клинсманн может возглавить «Сандерленд»

По информации источника, немецкий консорциум близок к покупке «Сандерленда».

Именно поэтому в прессе активно распространяется информация о том, что «черных котов», вылетевших по итогам прошедшей кампании в Чемпионшип, возглавит немецкий специалист.

Сообщается, что главными кандидатами на пост главного тренера клуба являются бывший наставник сборных Германии и США Юрген Клинсманн, а также рулевой «Унион Берлин» Йенс Келлер.

Напомним, что «Сандерленд» находится в поисках главного тренера с тех пор, как Дэвид Мойес покинул данный пост в конце мая.