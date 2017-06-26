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Клинсманн может возглавить «Сандерленд»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: тренеры, Сандерленд, Клинсманн Юрген , Келлер Йенс
Сегодня, 08:46 | Источник: sunderlandecho.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, немецкий консорциум близок к покупке «Сандерленда».

Именно поэтому в прессе активно распространяется информация о том, что «черных котов», вылетевших по итогам прошедшей кампании в Чемпионшип, возглавит немецкий специалист.

Сообщается, что главными кандидатами на пост главного тренера клуба являются бывший наставник сборных Германии и США Юрген Клинсманн, а также рулевой «Унион Берлин» Йенс Келлер.

Напомним, что «Сандерленд» находится в поисках главного тренера с тех пор, как Дэвид Мойес покинул данный пост в конце мая.

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