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Бартомеу: «Я не могу говорить о Верратти, он игрок ПСЖ»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Барселона, ПСЖ, Верратти Марко, Бартомеу Хосеп
Вчера, 23:38 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отказался комментировать слухи о попытках каталонцев купить полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

«Я не могу говорить об этом игроке. Он футболист ПСЖ, играет за этот клуб. Я уверен в работе нашего спортивного директора, но имена называть не стану. Мои сотрудники хорошо знают, что нам нужно и уже работают над этим. Я доверяю своему штабу. У нас хорошая команда, но некоторые позиции нуждаются в усилении. Над этим работаем».

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