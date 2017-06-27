Бартомеу: «Я не могу говорить о Верратти, он игрок ПСЖ»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отказался комментировать слухи о попытках каталонцев купить полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

«Я не могу говорить об этом игроке. Он футболист ПСЖ, играет за этот клуб. Я уверен в работе нашего спортивного директора, но имена называть не стану. Мои сотрудники хорошо знают, что нам нужно и уже работают над этим. Я доверяю своему штабу. У нас хорошая команда, но некоторые позиции нуждаются в усилении. Над этим работаем».