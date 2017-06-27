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Жардим: «Мбаппе успеет перейти в большой клуб»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Монако, Мбаппе Килиан, Жардим Леонарду
Вчера, 22:55 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал ситуацию вокруг форварда Килиана Мбаппе, который хочет перейти в «Реал».
«Килиан сейчас может играть в любом месте, но я хочу, чтобы он оставался в „Монако“, потому что мы ему доверяем. Я слышал о разных клубах. До ЧМ-2018 он может продолжать эффективно выступать в „Монако“. А в большой клуб всегда успеет перейти».
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