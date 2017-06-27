Жардим: «Мбаппе успеет перейти в большой клуб»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал ситуацию вокруг форварда Килиана Мбаппе, который хочет перейти в «Реал».

«Килиан сейчас может играть в любом месте, но я хочу, чтобы он оставался в „Монако“, потому что мы ему доверяем. Я слышал о разных клубах. До ЧМ-2018 он может продолжать эффективно выступать в „Монако“. А в большой клуб всегда успеет перейти».