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«Эвертон» может заплатить 28 млн евро за Майкла Кина
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Ман Юнайтед, Бернли, Кин Майкл
Вчера, 23:44 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Эвертон» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» защитника «Бернли» Майкла Кина, который привлек внимание топ-клубов своей игрой в прошлом сезоне. За Кина «Эвертон» готов заплатить 28 млн евро. контракт 24-летнего игрока с «Бернли» рассчитан до лета 2018 года.
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