Рейтинг@Mail.ru

«Эвертон» может заплатить 28 млн евро за Майкла Кина

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Ман Юнайтед, Бернли, Кин Майкл
Вчера, 23:44 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Эвертон» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» защитника «Бернли» Майкла Кина, который привлек внимание топ-клубов своей игрой в прошлом сезоне. За Кина «Эвертон» готов заплатить 28 млн евро. контракт 24-летнего игрока с «Бернли» рассчитан до лета 2018 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:01 Слухи «Челси» может за Витоло отдать Зума и Батшуайи 0
Вчера
23:58 Слухи Думбия отказался переходить в «Спортинг» 1
23:55 Слухи «Эвертон» купит Оньекуру и отдаст в аренду «Андерлехту» 0
23:38 Бартомеу: «Я не могу говорить о Верратти, он игрок ПСЖ» 2
22:55 Жардим: «Мбаппе успеет перейти в большой клуб» 1
21:32 Слухи «Манчестер Юнайтед» готов отдать за Хамеса Родригеса 80 млн евро 5
21:29 «Галатасарай» подтвердил факт переговоров с Гомисом 1
21:26 Лэмпард может возглавить «Оксфорд Юнайтед» 2
21:16 «Манчестер Сити» оценил Ихеаначо в 25 млн евро 5
21:11 Слухи «Севилья» готова купить Муньяина 0
все материалы по этой теме
Турниры