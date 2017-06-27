«Эвертон» может заплатить 28 млн евро за Майкла Кина

«Эвертон» может перехватить у «Манчестер Юнайтед» защитника «Бернли» Майкла Кина, который привлек внимание топ-клубов своей игрой в прошлом сезоне. За Кина «Эвертон» готов заплатить 28 млн евро. контракт 24-летнего игрока с «Бернли» рассчитан до лета 2018 года.