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«Манчестер Сити» и ПСЖ включились в борьбу за Алекса Сандро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Манчестер Сити, ПСЖ, Ювентус, Челси, Сандро Алекс
Сегодня, 03:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
В услугах защитника «Ювентуса» Алекса Сандро заинтересовались ещё два топ-клуба.
Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец близок к переходу в «Челси» за рекордные для лондонского клуба € 70 млн. Однако, согласно источнику, «Манчестер Сити» и ПСЖ, претендующие на Алекса Сандро, могут перебить сумму, которую предложил «Челси».
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