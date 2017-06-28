«Манчестер Сити» и ПСЖ включились в борьбу за Алекса Сандро

В услугах защитника «Ювентуса» Алекса Сандро заинтересовались ещё два топ-клуба.

Ранее сообщалось, что 26-летний бразилец близок к переходу в «Челси» за рекордные для лондонского клуба € 70 млн. Однако, согласно источнику, «Манчестер Сити» и ПСЖ, претендующие на Алекса Сандро, могут перебить сумму, которую предложил «Челси».