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«Эвертон» купит Оньекуру и отдаст в аренду «Андерлехту»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Андерлехт, Эйпен, Оньекуру Анри
Вчера, 23:55 | Источник: Skysports.com | Редакция: Сергей Иванов
«Эвертон» согласовал условия контракта с нападающим «Эйпена» Анри Оньекуру, которым интересовались российские клубы. 20-летний нигериец также вел переговоры с «Арсеналом» и «Вест Хэмом», но предложение «ирисок» оказалось более заманчивым. В контракте Оньекуру содержится пункт об отступных в размере 6,8 млн фунтов стерлингов. При этом следующий сезон он проведет в аренде в «Андерлехте», пока не получит разрешение на работу в Великобритании.
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