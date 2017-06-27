«Эвертон» купит Оньекуру и отдаст в аренду «Андерлехту»

«Эвертон» согласовал условия контракта с нападающим «Эйпена» Анри Оньекуру, которым интересовались российские клубы. 20-летний нигериец также вел переговоры с «Арсеналом» и «Вест Хэмом», но предложение «ирисок» оказалось более заманчивым. В контракте Оньекуру содержится пункт об отступных в размере 6,8 млн фунтов стерлингов. При этом следующий сезон он проведет в аренде в «Андерлехте», пока не получит разрешение на работу в Великобритании.