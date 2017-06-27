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«Эвертон» купит Оньекуру и отдаст в аренду «Андерлехту»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Андерлехт, Эйпен, Оньекуру Анри
Вчера, 23:55 | Источник: Skysports.com | Редакция: Сергей Иванов

«Эвертон» согласовал условия контракта с нападающим «Эйпена» Анри Оньекуру, которым интересовались российские клубы. 20-летний нигериец также вел переговоры с «Арсеналом» и «Вест Хэмом», но предложение «ирисок» оказалось более заманчивым. В контракте Оньекуру содержится пункт об отступных в размере 6,8 млн фунтов стерлингов. При этом следующий сезон он проведет в аренде в «Андерлехте», пока не получит разрешение на работу в Великобритании.

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