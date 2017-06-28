Трансфер Борини в «Лацио» может сорваться

Трансфер форварда «Сандерленда» Фабио Борини в «Лацио» находится под угрозой срыва. Стороны никак не могут договориться об условиях перехода футболиста. Ранее сообщалось о том, что римляне хотят взять 26-летнего Борини в годичную аренду за 1 миллион евро и правом выкупа за 5,5 миллиона евро. В ближайшее время руководители клубов вновь сядут за стол переговоров.

В минувшем сезоне Борини провел 24 матча в чемпионате Англии, в которых отличился дважды.