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Трансфер Борини в «Лацио» может сорваться

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лацио, Сандерленд, Борини Фабио
Сегодня, 00:27 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Трансфер форварда «Сандерленда» Фабио Борини в «Лацио» находится под угрозой срыва. Стороны никак не могут договориться об условиях перехода футболиста. Ранее сообщалось о том, что римляне хотят взять 26-летнего Борини в годичную аренду за 1 миллион евро и правом выкупа за 5,5 миллиона евро. В ближайшее время руководители клубов вновь сядут за стол переговоров.

В минувшем сезоне Борини провел 24 матча в чемпионате Англии, в которых отличился дважды.

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