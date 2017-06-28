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«Челси» может за Витоло отдать Зума и Батшуайи

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Севилья, Витоло, Батшуайи Миши, Зума Курт
Сегодня, 00:01 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

«Челси» рассматривает разные варианты подписания полузащитника «Севильи» Витоло. Лондонцы не готовы платить требуемые 40 млн евро, но могут снизить цену, включив своих игроков в сделку. В частности, в обмен «Челси» готов отдать защитника Курта Зума и форварда Миши Батшуайи.

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