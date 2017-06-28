«Челси» может за Витоло отдать Зума и Батшуайи

«Челси» рассматривает разные варианты подписания полузащитника «Севильи» Витоло. Лондонцы не готовы платить требуемые 40 млн евро, но могут снизить цену, включив своих игроков в сделку. В частности, в обмен «Челси» готов отдать защитника Курта Зума и форварда Миши Батшуайи.