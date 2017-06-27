Думбия отказался переходить в «Спортинг»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, который ищет новый клуб, отказался от предложения «Спортинга». Лиссабонцы предлагали «Роме» за экс-игрока ЦСКА 6 млн евро, а самому футболисту – 1,5 млн евро в год. Однако Думбия не захотел переезжать в Португалию. В борьбу за него вступила «Жирона», которая намерена перехватить форварда у «Фенербахче».