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Думбия отказался переходить в «Спортинг»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Спортинг, Жирона, Думбия Сейду
Вчера, 23:58 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Ромы» Сейду Думбия, который ищет новый клуб, отказался от предложения «Спортинга». Лиссабонцы предлагали «Роме» за экс-игрока ЦСКА 6 млн евро, а самому футболисту – 1,5 млн евро в год. Однако Думбия не захотел переезжать в Португалию. В борьбу за него вступила «Жирона», которая намерена перехватить форварда у «Фенербахче».
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