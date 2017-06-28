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«Ювентус» ищет замену Алвесу в «Реале»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Реал, Данило
Сегодня, 00:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

Туринский «Ювентус» не оставляет попыток заполучить защитника «Реала» Данило. Туринцы сейчас находятся в активном поиске замены покинувшему команду Дани Алвесу. Сумма трансфера Данило в «Ювентус» может составить порядка 20 миллионов евро.

Данило в минувшем сезоне сыграл в 17 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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