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«Ювентус» ищет замену Алвесу в «Реале»
Сегодня, 00:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров
Туринский «Ювентус» не оставляет попыток заполучить защитника «Реала» Данило. Туринцы сейчас находятся в активном поиске замены покинувшему команду Дани Алвесу. Сумма трансфера Данило в «Ювентус» может составить порядка 20 миллионов евро.
Данило в минувшем сезоне сыграл в 17 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две голевые передачи.
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