«Ювентус» ищет замену Алвесу в «Реале»

Туринский «Ювентус» не оставляет попыток заполучить защитника «Реала» Данило. Туринцы сейчас находятся в активном поиске замены покинувшему команду Дани Алвесу. Сумма трансфера Данило в «Ювентус» может составить порядка 20 миллионов евро.

Данило в минувшем сезоне сыграл в 17 матчах чемпионата Испании, забил один гол и отдал две голевые передачи.