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Оньекуру сфотографировался на фоне логотипа «Эвертона»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Андерлехт, Эйпен, Оньекуру Анри
Сегодня, 03:42 | Источник: Goal.com | Фото: Инстаграм Анри Оньекуру | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Эйпена» Анри Оньекуру в своём Instagram разместил фотографию, где он запечатлён на фоне логотипа «Эвертона». Как утверждает Goal, нигерийский футболист уже прошёл медобследование для английского клуба.
Ранее сообщалось, что «ириски» согласовали условия контракта с 20-летним форвардом и собираются отдать его в аренду «Андерлехту».
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