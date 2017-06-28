Оньекуру сфотографировался на фоне логотипа «Эвертона»

Нападающий «Эйпена» Анри Оньекуру в своём Instagram разместил фотографию, где он запечатлён на фоне логотипа «Эвертона». Как утверждает Goal, нигерийский футболист уже прошёл медобследование для английского клуба.

Ранее сообщалось, что «ириски» согласовали условия контракта с 20-летним форвардом и собираются отдать его в аренду «Андерлехту».