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Клозе: «Складывается впечатление, что Лёв никогда не устаёт»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: тренеры, Германия, Клозе Мирослав, Лёв Йоахим
Сегодня, 07:54 | Источник: Bild.de | Редакция: Павел Молочный

Мирослав Клозе, работающий в тренерском штабе национальной команды Германии, поделился впечатлениями от работы наставника немецкой сборной Йоахима Лёва:

«Работа Лёва невероятно кропотливая. Он учитывает каждую деталь. Опыт работы с ним для меня на вес золота. Несмотря на все успехи, Лёв никогда не сбавляет обороты и постоянно пытается совершенствоваться. Он всегда готов работать и почти никогда не говорит об отдыхе. Складывается впечатление, что Лёв вообще никогда не устаёт».

Экс-нападающий сборной Германии также отметил, что пока не думает о том, чтобы начать индивидуальную карьеру тренера.

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