Рейтинг@Mail.ru

Главный тренер «Славии»: «Здорово подписать такого игрока, как Данни»

Соккер.Ру // Чехия. Высшая лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Славия П, Зенит, Данни, Шилхави Ярослав
Сегодня, 05:51 | Источник: ФК "Славия" Прага | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилхави прокомментировал приобретение экс-полузащитника «Зенита» Данни:

«Я очень рад, что Данни стал частью нашей команды. Этот футболист обладает выдающимися качествами. Данни всегда хочет забивать голы. У него прекрасное видение поля, дриблинг, скорость работы с мячом. Это здорово».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
21:26 Бывший тренер «Эмполи» будет помогать Спаллетти в «Интере» 2
Александр Чистяков
Каррера и Бердыев – в топ-50 тренеров планеты!
​Каждое лето авторитетное британское издание FourFourTwo публикует рейтинг сильнейших тренеров в мире. «Соккер.ру» разбирается в рейтинге, где есть знакомые лица.
Комментариев: 28
07:16 Монтелла: «Доннарумма заслуживает того, чтобы ждать его решения» 7
26 июня 2017
Александр Чистяков
Гути пойдёт по стопам великих?
Молодежка «Реала» под руководством Гути завоевала требл по итогам сезона. «Соккер.ру» расскажет о прославленных тренерах, начавших свои карьеры в молодежном секторе.
Комментариев: 6
11:31 Слухи Сегодня будет объявлено о назначении де Бура на пост главного тренера «Кристал Пэлас» 3
08:46 Слухи Клинсманн может возглавить «Сандерленд» 5
24 июня 2017
07:14 Сколари: «Паулиньо не покинет „Гуанчжоу Эвергранд“» 1
02:59 Наставник «Ривер Плейт»: «Дриусси твёрдо намерен перейти в „Зенит“» 32
23 июня 2017
15:17 Официально Фото «Лидс» купил полузащитника сборной Польши 1
03:17 Лёв: «„Казань Арена“ прекрасна, как и „Фишт“» 7
все материалы по этой теме
Турниры