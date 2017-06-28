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Главный тренер «Славии»: «Здорово подписать такого игрока, как Данни»
Соккер.Ру // Чехия. Высшая лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Славия П, Зенит, Данни, Шилхави Ярослав
Сегодня, 05:51 | Источник: ФК "Славия" Прага | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилхави прокомментировал приобретение экс-полузащитника «Зенита» Данни:
«Я очень рад, что Данни стал частью нашей команды. Этот футболист обладает выдающимися качествами. Данни всегда хочет забивать голы. У него прекрасное видение поля, дриблинг, скорость работы с мячом. Это здорово».
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