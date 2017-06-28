Главный тренер «Славии»: «Здорово подписать такого игрока, как Данни»

Главный тренер пражской «Славии» Ярослав Шилхави прокомментировал приобретение экс-полузащитника «Зенита» Данни:

«Я очень рад, что Данни стал частью нашей команды. Этот футболист обладает выдающимися качествами. Данни всегда хочет забивать голы. У него прекрасное видение поля, дриблинг, скорость работы с мячом. Это здорово».