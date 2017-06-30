«Бетис» заключил пятилетний контракт с хавбеком «Леванте» Камарасой

«Бетис» завершил сделку по подписанию полузащитника «Леванте» Виктора Камарасы. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан на 5 лет.

Минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Алавесе», где забил 3 гола за 25 матчей.

«Я здесь для того, чтобы получить удовольствие и привести „Бетис“ к тем позициям, которые он заслуживает. У меня были и другие предложения, но я по-настоящему хотел перейти в „Бетис“, а теперь с нетерпением жду начала тренировок с клубом», - отметил Камараса.

По слухам, в «Бетисе» также продолжит карьеру нападающий «Барселоны» Карлос Тельо.