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«Бетис» заключил пятилетний контракт с хавбеком «Леванте» Камарасой
Сегодня, 12:29 | Источник: ФК "Леванте" | Редакция: Роман Мельник
«Бетис» завершил сделку по подписанию полузащитника «Леванте» Виктора Камарасы. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан на 5 лет.
Минувший сезон игрок провел на правах аренды в «Алавесе», где забил 3 гола за 25 матчей.
«Я здесь для того, чтобы получить удовольствие и привести „Бетис“ к тем позициям, которые он заслуживает. У меня были и другие предложения, но я по-настоящему хотел перейти в „Бетис“, а теперь с нетерпением жду начала тренировок с клубом», - отметил Камараса.
По слухам, в «Бетисе» также продолжит карьеру нападающий «Барселоны» Карлос Тельо.
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