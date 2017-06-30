Хавбек «Баварии» Гаудино перешел в «Кьево»

Пресс-служба «Баварии» объявила о трансфере полузащитника Джанлуки Гаудино в «Кьево». Подробности сделки не сообщаются.

20-летний футболист подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом в 2014-м году, но так и не смог закрепиться в основном составе. Последние 18 месяцев игрок провел на правах аренды в «Санкт-Галлене».

«Мы желаем Джанлуке успехов и всего самого наилучшего в Италии, родине его отца Маурисио», - отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.