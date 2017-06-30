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Хавбек «Баварии» Гаудино перешел в «Кьево»
Сегодня, 15:42 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Роман Мельник
Пресс-служба «Баварии» объявила о трансфере полузащитника Джанлуки Гаудино в «Кьево». Подробности сделки не сообщаются.
20-летний футболист подписал профессиональный контракт с мюнхенским клубом в 2014-м году, но так и не смог закрепиться в основном составе. Последние 18 месяцев игрок провел на правах аренды в «Санкт-Галлене».
«Мы желаем Джанлуке успехов и всего самого наилучшего в Италии, родине его отца Маурисио», - отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Pressemitteilung: Gianluca #Gaudino wechselt zu Chievo Verona.
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— FC Bayern München (@FCBayern) 30 июня 2017 г.
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