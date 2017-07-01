Лёв: «В финале должны показать свой лучший футбол»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с командой Чили в финале Кубка Конфедераций-2017.

«Внутри команды очень хорошее настроение. Мы дошли до финала - это наша цель. Заслуженно добрались до решающей игры. Думаю, Германия и Чили - две лучшие команды турнира. Завтра будет много борьбы, игра будет интенсивной. Чили невероятно хорошая команда. С большим опытом, сыгранностью, своими наработками. Если хотим победить - должны показать свой лучший футбол», - сказал Лев.