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Лёв: «В финале должны показать свой лучший футбол»
Сегодня, 17:06 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с командой Чили в финале Кубка Конфедераций-2017.
«Внутри команды очень хорошее настроение. Мы дошли до финала - это наша цель. Заслуженно добрались до решающей игры. Думаю, Германия и Чили - две лучшие команды турнира. Завтра будет много борьбы, игра будет интенсивной. Чили невероятно хорошая команда. С большим опытом, сыгранностью, своими наработками. Если хотим победить - должны показать свой лучший футбол», - сказал Лев.
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