ЦСКА разгромил «Партизан»

Московский ЦСКА в контрольном матче на сборе в Австрии одержал победу над сербским «Партизаном» (3:0). Голы за «армейцев» забивали Константин Кучаев, Витиньо и Федор Чалов.

ЦСКА (Москва) - «Партизан» (Сербия) - 3:0 (2:0)

Голы: Кучаев 17, Витинью 31, Чалов 85.

ЦСКА: Помазун, В.Березуцкий, Чернов, А.Березуцкий (Набабкин, 68), Мариу Фернандес (Миланов, 46), Натхо (Гордюшенко, 72), Вернблум, Кучаев (Хосонов, 83), Щенников (Тошич, 76), Витиньо (Жамалетдинов, 73), Чалов.

Напомним, что накануне ЦСКА уступил «Штурму» (1:2) в контрольном матче.