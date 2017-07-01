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ЦСКА разгромил «Партизан»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, ЦСКА, Партизан, Витиньо, Кучаев Константин, Чалов Фёдор
Сегодня, 19:58 | Редакция: Максим Коджеспиров

Московский ЦСКА в контрольном матче на сборе в Австрии одержал победу над сербским «Партизаном» (3:0). Голы за «армейцев» забивали Константин Кучаев, Витиньо и Федор Чалов.

ЦСКА (Москва) - «Партизан» (Сербия) - 3:0 (2:0)
Голы: Кучаев 17, Витинью 31, Чалов 85.

ЦСКА: Помазун, В.Березуцкий, Чернов, А.Березуцкий (Набабкин, 68), Мариу Фернандес (Миланов, 46), Натхо (Гордюшенко, 72), Вернблум, Кучаев (Хосонов, 83), Щенников (Тошич, 76), Витиньо (Жамалетдинов, 73), Чалов.

Напомним, что накануне ЦСКА уступил «Штурму» (1:2) в контрольном матче.

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