В Санкт-Петербурге представили семь городов-хозяев ЧМ-2018

В пресс-центре стадиона «Санкт-Петербург» прошла презентация семи городов-хозяев чемпионата мира-2018, которые не задействованы в Кубке Конфедераций-2017. О своих аренах рассказали Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Самара, Саранск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Напомним, что завтра, 2 июля, на Кубке Конфедераций-2017 будет сыгран финал, в котором встретятся сборные Германии и Чили.