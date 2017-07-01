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В Санкт-Петербурге представили семь городов-хозяев ЧМ-2018

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: Завтра, 21:00
Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: события
Сегодня, 17:41 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

В пресс-центре стадиона «Санкт-Петербург» прошла презентация семи городов-хозяев чемпионата мира-2018, которые не задействованы в Кубке Конфедераций-2017. О своих аренах рассказали Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Самара, Саранск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Напомним, что завтра, 2 июля, на Кубке Конфедераций-2017 будет сыгран финал, в котором встретятся сборные Германии и Чили.

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