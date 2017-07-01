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«Ювентус» готов заплатить за Щесны 5 миллионов евро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Арсенал, Щесны Войцех
Сегодня, 22:37 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Туринский «Ювентус» проявляет интерес к вратарю лондонского «Арсенала» Войцеху Щесны. Туринцы готовы заплатить за игрока 5 миллионов евро. «Арсенал» в свою очередь не планирует отпускать Щесны в другой клуб менее чем за 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что голкипер «Ювентуса» Нето близок к переходу в «Валенсию».
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