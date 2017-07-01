«Ювентус» готов заплатить за Щесны 5 миллионов евро

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к вратарю лондонского «Арсенала» Войцеху Щесны. Туринцы готовы заплатить за игрока 5 миллионов евро. «Арсенал» в свою очередь не планирует отпускать Щесны в другой клуб менее чем за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Ювентуса» Нето близок к переходу в «Валенсию».