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Гинер: «Если заполним VIP-ложу, стадион ЦСКА будет приносить около 18 млн долларов»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, ЦСКА, Гинер Евгений
Сегодня, 00:54 | Источник: forbes.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент ЦСКА Евгений Гинер во время лекции в бизнес-школе RMA высказался о прибыли от продажи билетов.

«Трансферы – это не соревнование. Даже если половину „Барселоны“ скупить, мы ничего не будем стоить в Европе. У нас в стране на звезд не ходят. Не покупают футболки с их именем. На Месси несколько раз сходят, а потом привыкнут и перестанут. Стадион может зарабатывать деньги только со скайбоксов.

В Европе за 30 евро самый дешевый билет продают. У нас 6000-7000 рублей – абонемент на сезон. Если мы полностью заполним VIP-ложу, стадион будет приносить порядка 18 миллионов долларов. А 28 000, пришедшие за 150 рублей, это деньги, которых хватит, чтобы убрать за ними на стадионе. Мне болельщики нужны на стадионе, чтобы они жили игрой и гнали команду вперед. Но точно не ради денег».

Арена «армейцев», вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем шестого тура РФПЛ между ЦСКА и «Тереком» (3:0).

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