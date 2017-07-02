В «Роме» определились с заменой Рюдигеру

Руководство «Ромы» уже знает, кем заменит уходящего в один из клубов Премьер-Лиги защитника Антонио Рюдигера.

По информации источника, «волки» подготовили 9 млн евро на приобретение защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта.

Отмечается, что римский клуб опередил в борьбе за 19-летнего аргентинца «Тоттенхэм».