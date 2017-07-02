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В «Роме» определились с заменой Рюдигеру
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Рома, Эстудиантес, Рюдигер Антонио, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 16:39 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Руководство «Ромы» уже знает, кем заменит уходящего в один из клубов Премьер-Лиги защитника Антонио Рюдигера.
По информации источника, «волки» подготовили 9 млн евро на приобретение защитника «Эстудиантеса» Хуана Маркоса Фойта.
Отмечается, что римский клуб опередил в борьбе за 19-летнего аргентинца «Тоттенхэм».
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